袁尚文答中評：中國飛機製造已達至世界水平

理大高級講師、城市智庫香港經濟及物流政策研究中心總監袁尚文（中評社資料圖） 中評社香港1月20日電（記者 段曉魯）日前，國產大型客機C919開通上海虹橋至香港的商業航線，這是C919首條飛往內地以外的航線。香港理工大學高級講師、城市智庫香港經濟及物流政策研究中心總監袁尚文接受中評社訪問，他表示，C919滬港航線的開通，這對香港航空界和貨運發展是一個很重要的里程碑，因為我們成功製造國產大型商用客機，象徵中國航空和飛機製造的技術和發展已達世界級水平。



袁尚文說，國產大型客機C919開通上海虹橋至香港的商業航線，這對香港航空界和貨運發展是一個很重要的里程碑。香港作為區域航空客運和貨運樞紐，更多國際和國內航班使用國產大型客機均能提升和保持穩定的運力，促進香港和大灣區航空發展。



袁尚文表示，這也對香港市民瞭解中國航空業發展有很大的幫助，更多航班使用國產大型客機，香港市民有更多機會乘搭C919，感受飛機舒適和安全飛行體驗是推動航空業的一個很好做法。



袁尚文稱，香港在航空運作和飛機工程等方面具備國際級認證水平。在香港培養相關人才，不但可以培訓更多專業國產大型客機設計、生產、維修及相關人員，並且提供平台，讓世界各地瞭解國產飛機的性能和相關訂製安排。此外，香港作為國際金融中心，亦可扮演飛機融資和飛機租賃的相關業務。



