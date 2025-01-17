解讀《關於建設美麗中國先行區的實施意見》

中評社北京1月17日電／據新華社報導，日前，國務院辦公廳轉發生態環境部《關於建設美麗中國先行區的實施意見》。這份文件明確，分級分類建設美麗中國先行區，到2027年底前形成一批實踐創新和制度創新成果，久久為功建成若干各美其美、群眾滿意的示範樣板，為全面推進美麗中國建設積累經驗、樹立標杆。



文件提出，在省域層面，重點支持5個左右省份開展先行區建設。在城鄉領域，重點支持50個左右城市、100個左右縣開展先行區建設，率先形成一批美麗城市、美麗鄉村建設示範標杆。



生態環境部有關負責人表示，建設美麗中國先行區是全面推進美麗中國建設的重要抓手，是構建美麗中國建設新格局的關鍵支撐。



據介紹，當前，我國正在形成“1＋1＋N”的美麗中國建設實施體系——



第一個“1”是《中共中央 國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》，這是統攬美麗中國建設各項舉措的綱領性文件。



第二個“1”是美麗中國先行區建設，是推進美麗中國建設的重要抓手。此次發布的《關於建設美麗中國先行區的實施意見》，對建設美麗中國先行區作了安排部署。



“N”是指分領域行動，按照條塊結合的思路進行布局，生態環境部聯合相關部門出台系列行動方案，既包括城鄉建設領域的美麗城市、美麗鄉村，也包括清潔能源、環境治理、綠色製造、綠色交通、綠色金融、科技創新等其他重點領域。目前，各分領域行動方案均在積極推進中。



此次發布的實施意見提出，在區域、省域、城市、縣域各層級，聚焦推動綠色低碳發展、促進生態環境根本好轉、加強生態保護修復、築牢生態安全底線、深化生態文明體制改革等目標任務，分級分類建設美麗中國先行區。