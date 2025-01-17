國務院聯防聯控機制部署重點傳染病防治

中評社北京1月17日電／據新華社報導，做好“一老一小”常態化防控；密切關注全球疫情態勢動態，開展風險評估和分析研判；各地交通運輸場站做好清潔消毒、通風換氣等工作……16日，國務院聯防聯控機制疫情防控組發布通知，要求做好2025年春節前後新冠病毒感染等重點傳染病防治工作。



通知指出，當前我國正處於急性呼吸道傳染病冬春流行季，但總體流行強度低於上一個冬春流行季水平。流感已進入流行高峰期，短時間內可能仍將處於較高流行水平；新冠病毒、肺炎支原體、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒等其他呼吸道病原體所致疾病處於低流行水平，但在不同地區和特定人群中仍存在一定程度的流行，預計多種急性呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢可能還將持續一段時間。



通知對做好春節前後傳染病防治工作提出具體要求，包括加強部門協作聯動和口岸疫情防控，充分發揮聯防聯控機制優勢，健全完善部門會商和協作機制，加強信息互通共享；加強疫情監測預警和分析研判，密切關注全球疫情態勢，發現異常情況及時預警和應對；加強重點機構和重點人群疫情防控，做好老年人、兒童日常防護指導和健康監測；加強旅途和旅遊活動疫情防控，加強住宿、餐飲服務單位食品衛生和安全管理；加強醫療救治保障和突發事件應對處置，加強兒科、呼吸科、發熱門診、急診急救等救治力量和資源準備；加強科普宣教和政策解讀。

