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國家煙草專賣局副局長張天峰被查
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2025-01-17 15:42:58
國家煙草專賣局原黨組成員、副局長張天峰被查。（圖片來源：中央紀委國家監委網站）
中評社北京1月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長張天峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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