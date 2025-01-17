中評社北京1月17日電／網評：特朗普重返白宮是拜登的最大政治遺產



來源：大公報 作者：周德武



拜登離開白宮進入倒計時，他正抓住一切機會，為自己樹碑立傳。美東時間1月15日，拜登在橢圓形辦公室向全國人民發表告別演說，總結自己的四年成就，也給美國人民一些忠告。話里話外，拜登對當下美國人給予自己極低評價大為不滿，認為歷史評價的上升弧線終會向自己傾斜。



拜登的自我感覺與民眾之間的判斷顯然有著巨大的落差。一些輿論認為，拜登讓人們記住的是，他是美國歷史上最不受歡迎的總統。同時令人印象深刻的是，拜登把自認為最不稱職、對美國民主構成最大威脅的特朗普送回了白宮。



拜登對民主黨輸掉2024年大選缺乏正確的反思，他最近不止一次表達對7月退出大選“後悔”，堅信自己是唯一能戰勝特朗普的最佳候選人，只可惜黨內大佬做出了錯誤的判斷。拜登妻子吉爾1月14日在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，他們與佩洛西的友誼長達50年。言下之意，她帶頭逼宮實在不應該，“太令人失望”。吉爾堅持認為，拜登是可以戰勝特朗普的。第一夫人還感嘆，從中“我對人性有了更多的認識。”



2020年拜登在競選總統時說過，他為“拯救美國人靈魂而戰”，自己只是一位過渡總統。但拜登後來食言了，究竟是他的靈魂首先墮落，還是民主黨選民眼盲？吉爾懇求美國人民記住“拜登的堅強、同情心、正直以及品格”，但在民主黨選民的眼里，所謂的堅強就是戀棧，所謂的同情心和正直，是首先讓自己的兒子逃脫法律的懲罰，這樣的品格忘掉也罷。



拜登堅持競選是其犯下的第一個大錯，第二個大錯則是，拜登在被逼宮之後意氣用事，直接提名哈裡斯出任民主黨候選人，作為對本黨大佬的報復，讓其他潛在候選人失去了競爭上崗的機會。本來哈裡斯就是一個花瓶，離開了提詞器只會傻笑，把美國總統交給這樣的人，實在讓美國選民放心不下，最後民主黨輸了個精光。拜登在競選舞台上的智力表現急劇退化，這是不爭的事實，而民主黨大佬起初把全體選民當傻子，付出慘重的代價也在意料之中。