中評社北京1月17日電／網評：擴展“一簽多行”為經濟注入新的動能



來源：大公報 作者：香港義工聯盟常務副主席、太平紳士



深圳自2024年12月1日起，恢復及擴展居民“一簽多行”來港安排。新安排生效以來，深圳居民來港高達104萬人次。旅客增加，除了旅遊業外，零售、飲食以至交通等相關行業皆在一定程度上受惠。市面熱鬧了，市民笑容多了。筆者期望，中央政府在評估香港的承受力和大灣區內地旅客的客流量後，可考慮分階段把“一簽多行”安排擴展至大灣區其餘8個內地城市，以至其他一線城市，中央甚至可考慮進一步增加放寬內地旅客在港消費個人免稅額度，以推動大灣區市場一體化，也為香港經濟﻿復甦注入新的動能。



由去年12月1日開始，深圳市戶籍居民可以申請辦理赴香港旅遊“一簽多行”簽注，並擴展至適用於非深圳戶籍的居住證持有人，深圳市居民可以在一年內，不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。國家移民管理局1月14日公布的最新數字顯示，自新安排生效以來，深圳市居民出境赴香港104萬人次，按年增長22.3%。恢復及擴展深圳“一簽多行”，僅從旅客數字上看，成效已立竿見影。



在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》下，“個人游”計劃自2003年7月28日起在東莞、中山、江門、佛山4個廣東省城市推行。透過“個人游”計劃，內地居民可以個人身份訪港。計劃自推出後不斷擴展，現時已在內地59個城市推行，包括全廣東省21個城市。在深圳、廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶這9個粵港澳大灣區內地城市中，目前衹有深圳享有“一簽多行”來港安排。



粵港澳大灣區是國家重大發展戰略，進一步深化粵港澳合作，發揮三地互補的優勢，推動經濟協同發展，進一步提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，是國家重要發展目標。香港已進入由治及興新階段，面對目前複雜多變的國際環境，香港經濟早日﻿復甦，走出困局，更要用好國家的支持和幫助。