拜登將不執行TikTok禁令　交特朗普決定

中評社北京1月17日電／新華社援引美國媒體16日報導，美國總統拜登將不執行原定於19日生效的TikTok“不賣就禁用”的法律，其命運將交由即將上任的特朗普政府決定。



美國有線電視新聞網援引白宮官員消息說，由於禁令生效時間是在特朗普總統就職典禮前一天，如何執行該禁令將由特朗普的新一屆政府來決定。



另據多家美國媒體報導，拜登政府正在考慮如何讓TikTok在美國能夠繼續使用。報導稱，白宮辦公廳副主任布魯斯·里德近期接到許多電話，呼籲拜登總統阻止TikTok禁令生效。



美國候任總統特朗普任命的國家安全事務助理邁克·沃爾茨16日在接受福克斯新聞台採訪時說，特朗普正在想辦法讓TikTok繼續在美國運行，特朗普或考慮在上任後發佈行政令，阻止TikTok在美國被禁。



“特朗普總統的態度非常清楚：首先，TikTok是一個被許多美國人廣泛使用的平台。第二，他將保護用戶的數據安全。”沃爾茨說，“我們將為協議創造空間。”



2024年4月，拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在今年1月19日後在美國被禁用。有美國媒體報導稱，聯邦最高法院可能于17日就是否暫緩執行TikTok禁令公佈裁決。