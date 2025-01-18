中評好書：閩南師大關帝文化研究結出碩果

《緣系關帝：超越時空的關帝文化研究》一書由中國評論學術出版社正式向海內外出版發行。（圖片來源：中國評論學術出版社） 中評社廣州1月18日電（記者 韋民）由閩南師範大學教授、博士生導師、閩南師大閩南文化研究院副院長、福建省社科研究基地（閩南師範大學）閩南文化研究中心副主任鄭玉玲教授主編的《緣系關帝：超越時空的關帝文化研究》日前由中國評論學術出版社正式出版。



鄭玉玲教授是資深的閩南文化研究專家，在閩南民間信仰文化、閩台傳統藝術、閩南民俗文化與民間文藝、閩南文化與兩岸交流研究上著力甚深，並且碩果累累。



今次由中評出版的《緣系關帝：超越時空的關帝文化研究》正是其研究團隊的又一重大成果。關帝文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，歷史上，東山關帝廟祖廟香火播植台灣寶島，也遍及海內外，成為海峽兩岸乃至海內外同胞共同的精神紐帶。2023年東山關帝廟被中共中央台辦、國務院台辦批准設立為海峽兩岸交流基地，2024年10月15日，習總書記在福建東山關帝文化園考察時強調，文化遺產是老祖宗留下來的寶貴遺產，要保護好、傳承好。東山關帝文化有了新的歷史涵義和時代使命。閩南師範大學適時推進並聯合漳州市人民政府、東山縣人民政府成功舉辦了第三十二屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化學術研討會，並由閩南師範大學鄭玉玲教授以及她率領的研究團隊在很短的時間內便及時完成了此一重大課題的結集出版。



全書約50萬字，結構完整，脈絡清晰，共分三大篇章，以超越時空的關帝文化研究為切入點，圍繞“緣系關帝·融合兩岸”這一中心主題，遵循中華關帝文化具有世界性特徵和超越時空的發展趨勢，梳理了本屆關帝文化研討會的優秀論文與近年來的研究成果，以“上、中、下”三篇章呈現：上篇“閩台關帝信仰與儒學文化”，中篇“閩台關帝信俗藝術與文旅文創研究”，下篇“關帝文化的海外傳播研究”。



該書一個重大突破就是，以宏觀俯瞰方式從中華文化大背景中關照閩台關帝文化，深層透視兩岸的共同文化基礎和象徵符號，也運用跨學科交迭互滲的多維方法，闡釋閩南關帝文化現象與內涵。希翼通過這些研究為兩岸文化交流和融合發展提供一定的理論參照，也期望能為讀者提供一個全面且深刻的視角，既有宏觀的研究，也有微觀的研析，目的是讓讀者一書在手，能夠更加深入地瞭解關帝文化的歷史脈絡及其在新時代的重要性。