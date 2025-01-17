中方發布美網絡攻擊中國高科技企業調查報告

中評社北京1月17日電／據國家互聯網應急中心CNCERT：2024年12月18日，國家互聯網應急中心CNCERT發布公告(https://www.cert.org.cn/publish/main/8/2024/20241218184234131217571/20241218184234131217571_.html)，發現處置兩起美對我大型科技企業機構網絡攻擊事件。本報告將公布對其中我國某智慧能源和數字信息大型高科技企業的網絡攻擊詳情，為全球相關國家、單位有效發現和防範美網絡攻擊行為提供借鑒。



一、網絡攻擊流程



（一）利用郵件服務器漏洞進行入侵



該公司郵件服務器使用微軟Exchange郵件系統。攻擊者利用2個微軟Exchange漏洞進行攻擊，首先利用某任意用戶偽造漏洞針對特定賬戶進行攻擊，然後利用某反序列化漏洞再次進行攻擊，達到執行任意代碼的目標。



（二）在郵件服務器植入高度隱蔽的內存木馬



為避免被發現，攻擊者在郵件服務器中植入了2個攻擊武器，僅在內存中運行，不在硬盤存儲。其利用了虛擬化技術，虛擬的訪問路徑為/owa/auth/xxx/xx.aspx和/owa/auth/xxx/yy.aspx，攻擊武器主要功能包括敏感信息竊取、命令執行以及內網穿透等。內網穿透程序通過混淆來逃避安全軟件檢測，將攻擊者流量轉發給其他目標設備，達到攻擊內網其他設備的目的。

