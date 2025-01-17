湖北公布年度考古新發現

中評社北京1月17日電／據新華社報導，16日在湖北荊門舉辦的2024年度湖北考古工作匯報會，公布了2024年“湖北六大考古新發現”。



以時代早晚為序，本次獲評“六大”的項目分別為：荊門市鐘祥邊畈遺址、武漢盤龍城遺址、荊州楚紀南故城、襄陽宜城王家崗北墓地、襄陽菜越墓地、荊州龍鳳莊遺址。



與會專家介紹，邊畈遺址的考古發掘進一步揭示邊畈文化為油子嶺文化的重要源頭之一；荊州楚紀南故城考古隊通過對城內東北部7號台基進行發掘，為研究城內宮殿格局提供了新線索；襄陽宜城王家崗北墓地發現西漢末期紀年墓，出土稀有紀年漆耳杯；襄陽菜越墓地發現象鼻流提梁銅壺等重要文物，證明三國時期當地經濟繁榮；荊州龍鳳莊遺址出土3000餘件類型豐富、材質各異的器物，其中包括大量唐宋瓷器。



盤龍城遺址考古項目負責人、武漢大學歷史學院副教授孫卓介紹，盤龍城遺址首次揭露出走向和形狀較為明確的大型條帶狀石砌遺跡，年代屬於盤龍城城市聚落的最晚階段，此次發現為長江流域罕見的夏商時期石構建築遺存。



為進一步加強長江文明溯源研究和傳播展示，與公眾共享湖北考古最新成果，“探索未知 記憶荊楚——2024年度湖北省考古工作成果展”在荊門市博物館同步開放，集中展示最近一年湖北文物考古的新發現、新收穫，多項重要出土文物首次公開陳列展示。