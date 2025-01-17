商務部回應美對華海事、物流301調查報告

中評社北京1月17日電／據商務部網站：商務部新聞發言人就美發布對華海事、物流和造船業301調查報告答記者問。



有記者問：美國時間1月16日，美國貿易代表辦公室發布了對華海事、物流和造船業301調查報告。我還注意到，拜登政府近日密集發布了一系列對華經貿限制措施，請問商務部有何回應。



答：北京時間1月15日晚上，我部已就近期美系列涉華貿易限制措施表明立場。中方注意到，美國時間1月15日，拜登政府再次制裁多家中國企業，又於美國時間1月16日發布對華海事、物流和造船業301調查報告。中方對此強烈不滿，堅決反對。



關於你提到的301調查，中方強調，相關調查具有明顯的單邊主義、保護主義色彩。此前美對華加征301關稅已被世貿組織裁定違反世貿組織規則，面臨眾多世貿組織成員反對。美方301調查是出於國內政治需要和打壓中國發展的目的，是對多邊貿易體制和國際貿易規則的嚴重破壞。



美方關於對華海事、物流和造船業301調查報告充斥對中國不實指責。從歷史看，美國造船業衰落與中國無關。早在中國造船業崛起前，美國造船業全球市場份額就已微乎其微。從現實看，中國造船業發展絕對不是靠所謂“非市場做法”，而是憑借完備的工業體系、訓練有素的工程師和產業工人、開放的商業環境。中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司採取歧視性政策。中國產業政策主要是引導性而非強制性，對中外企業一視同仁。



反觀美方，拜登政府通過《通脹削減法》《芯片與科學法》向國內產業提供巨額補貼，其中很多還是歧視性補貼。相關政策和做法嚴重減損世貿組織規則的有效性和權威性，是真正的非市場導向做法。



中方敦促拜登政府尊重事實和多邊規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，正視兩國企業合理關切和正當訴求，停止將美國內產業發展問題轉嫁到中方頭上。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。