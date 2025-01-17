關鍵48小時將截止　尹錫悅逮捕風暴如何收尾

中評社北京1月17日電／韓國被停職總統尹錫悅1月15日上午於漢南洞總統官邸被捕，隨後接受韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查。這是韓國歷史上首次逮捕現任總統。當地時間16日，尹錫悅方面兩次拒絕出席公調處調查訊問，而在此前一天的調查中他始終保持沉默。逮捕令限時48小時即將到期，尹錫悅拒不配合，公調處正面臨挑戰。



一天內三次缺席 尹錫悅繼續“以拖代辯”



央視新聞報導，當地時間16日，尹錫悅方面以“健康問題”為由，向公調處請求推遲原定於16日上午進行的訊問。公調處同意將訊問推遲至同日下午。但尹錫悅的辯護律師尹甲根16日上午向媒體表示，尹總統身體狀況不佳，且已在首日訊問中充分表達立場，無需進一步接受調查。



公調處原定於當地時間16日14時第二次訊問尹錫悅，但尹錫悅方面於13時50分通過辯護人表明“不接受調查的立場沒有改變”，第二次訊問落空。



按照韓國法律，公調處在逮捕尹錫悅後，只能拘留48小時進行偵訊，之後必須決定是否申請拘留令，延長拘留期限最多20天；否則就要將他釋放。



韓國被停職總統尹錫悅的代理律師石東炫1月16日下午發表聲明稱，尹錫悅決定不出席定於當地時間當天17時在首爾中央地方法院舉行的逮捕適當性審查，他的三位律師將出席審查。



與此同時，16日下午，韓國憲法法院在尹錫悅缺席的情況下，就尹錫悅彈劾案舉行第二次正式辯論。

