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石家莊：民俗體驗迎新春
http://www.CRNTT.com   2025-01-17 17:43:49


小朋友在河北省群眾藝術館迎新春民俗文化展活動中懸掛燈籠（圖源：新華社）
　　中評社北京1月17日電／據新華社報導，1月16日，河北省群眾藝術館（河北省非物質文化遺產保護中心）舉辦“瑞蛇賀歲　喜樂納吉”迎新春民俗文化展和系列民俗體驗活動，吸引市民前來體驗參觀，提前感受年味。

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