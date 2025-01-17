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石家莊：民俗體驗迎新春
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2025-01-17 17:43:49
小朋友在河北省群眾藝術館迎新春民俗文化展活動中懸掛燈籠（圖源：新華社）
中評社北京1月17日電／據新華社報導，1月16日，河北省群眾藝術館（河北省非物質文化遺產保護中心）舉辦“瑞蛇賀歲 喜樂納吉”迎新春民俗文化展和系列民俗體驗活動，吸引市民前來體驗參觀，提前感受年味。
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