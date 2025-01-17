2025年美術界春節交響音樂晚會舉行

中評社北京1月17日電／據人民網報導，1月12日，以“春風十萬裡”為主題的2025年“大美之春”美術界春節交響音樂晚會在北京國家速滑館舉行。



“大美之春”作為美術界的年度盛事已走過十二個春秋，本次晚會由數字電視書畫頻道、中國國家畫院、中國藝術檔案學會共同主辦，被譽為“冰絲帶”的國家速滑館帶著靈動飄逸的科技感與時尚感，與“大美之春”春節交響音樂晚會交相輝映。來自全國政協、文化和旅遊部、中國文聯、中國美術家協會、中國書法家協會、書畫頻道中國書畫藝術研究院主要領導、藝術家代表齊聚一堂、攜手並肩，共同譜寫美術領域的新篇章。



本屆“大美之春”交響音樂晚會分為“春的序曲”“春的歡騰”“春的頌歌”“春的夢想”四個樂章，優雅的芭蕾舞步、傳統的京劇唱腔、高亢婉轉的嗩呐吹奏等節目內容為現場觀眾帶來高雅的視聽享受。晚會現場還有數幅書畫作品驚喜亮相，其中三幅丈六大畫筆觸細膩、意境深遠，表達了對祖國的深情讚美；一幅11米巨制大畫以歲寒三友為題展示堅強不屈的民族風骨與昂揚風貌......藝術家們紛紛登台與觀眾分享跟隨“書畫頻道進萬家”活動走進廣西、重慶、新疆等地，深入現代化建設現場體驗生活，創作精品力作的深切感受。