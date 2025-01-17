《天著春秋》首發　王樹增莫言共話歷史風雲

中評社北京1月17日電／據人民網報導，王樹增《天著春秋》首發對談近日在京舉行。作家莫言、評論家李敬澤與《天著春秋》作者王樹增圍繞本書展開對談。



《天著春秋》以夏商至春秋的重要戰事為背景，描繪出朝代更迭、王權興衰、家國紛爭，諸侯並起的繁盛歷史圖景，書寫中國古代戰爭崢嶸氣象。



談起對這部作品的閱讀感受，莫言說：“《天著春秋》講述了近千年的歷史過程中數十場特別重要的戰事，每一場戰事在史書里的記載都是非常簡單的，有的就幾行字，王樹增根據史書把它鋪展開來，而且對當時軍隊的制度、裝備都進行了詳細的研究，有很多精彩的細節。”



李敬澤評價《天著春秋》說：“王樹增老師的非虛構寫作，既寫到了事，更寫出了人和精神，既寫出了歷史的大脈絡，又寫出了歷史的細節和質地，讓我們在細節和質地中感受著人的精神。”



談到自己的創作初衷，王樹增說：“關於春秋史，我關注的時間也很長。我想我們無論是讀遠古的戰爭還是當代的戰爭，實際上還是關照自己生存的命運，自己生存的環境，使我們內心能夠更安穩一些，看問題更理智一些，活得更通透一些。文學歸根結底還是寫人的，不管是五千年還是今天的，他們的掙扎、他們的苦、他們的樂，我覺得這是文學的本質。”