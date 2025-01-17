哈爾濱亞冬會籌辦工作進入衝刺階段

中評社北京1月17日電／據人民網報導，20天後，第九屆亞洲冬季運動會將在哈爾濱拉開帷幕。隨著時間的推進，各項籌備工作也進入最後的衝刺階段。各項測試賽不間斷地舉辦讓各場館、各領域逐步進入最佳狀態，準備好迎接亞冬會正式比賽的到來。



根據籌備工作安排，從2024年11月起，亞冬會執委會共策劃14項體育賽事作為亞冬會測試賽，實現了對所有比賽場館和項目的全覆蓋。其中，截至去年年底，已完成短道速滑、花樣滑冰、速度滑冰、男子冰球、女子冰球、冰壺、高山滑雪等項目的測試賽。今年1月起，將著重在亞布力賽區舉辦七場雪上項目的測試賽。



哈爾濱亞冬會將展開64個小項的金牌爭奪，其中冰上項目和雪上項目各32枚金牌。作為亞冬會冰上項目的“大本營”，黑龍江省冰上訓練中心場館群承擔了短道速滑、花樣滑冰和速度滑冰3個重要分項的比賽任務。亞冬會期間，這裡將誕生27枚金牌。



短道速滑是中國冰雪運動的“王牌之師”，花樣滑冰被視作冰上項目職業化程度最高、藝術感染力最強的單項，速度滑冰被稱作“冰上運動之母”——3個項目都有著極高的人氣和數量龐大的粉絲群。亞冬會舉辦期間，這些項目將備受關注，使得場館運行團隊壓力倍增。



去年11月中旬，中國杯短道速滑精英聯賽第五站比賽暨亞冬會短道項目測試賽在黑龍江省冰上訓練中心場館開賽。測試賽完全按照亞冬會速滑比賽正賽標準進行全要素測試，比賽期間對場地設施、轉播服務、媒體運行、新聞宣傳、場館運行等31個領域進行了深度測試。按照要求，一旦發現問題，當天必須解決。這也成為比賽期間團隊成員必須遵守、雷打不動的規則。



隨後，速度滑冰賽也進行了為期4天的測試活動。在短道速滑和花樣滑冰測試賽的基礎上，這裡的運行團隊成員快速進入角色。每天賽後的復盤會上，從第一天的將近4個小時，到最後一天只用了20分鐘，大家都第一時間提出了發現的問題，並一一解決，讓賽事的運轉越來越順暢。