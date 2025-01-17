國家醫保局：掃追溯碼，吃到放心藥

中評社北京1月17日電／據科技日報報導，在1月16日國家醫保局舉行的醫保藥品耗材追溯信息采集應用發布活動上，國家醫保局大數據中心副主任趙秀竹現場演示了藥品追溯碼的使用妙招。



從16日開始，消費者可以從手機應用商城下載“國家醫保服務平台”App，查詢藥品相關信息。趙秀竹介紹，進入“醫保藥品耗材追溯信息查詢”功能，即可通過掃描藥品追溯碼，瞭解藥品的商品名、通用名、包裝規格、生產企業、銷售情況等信息，實現藥品來源可追、去向可尋。如果買到了假藥、回流藥，使用藥品追溯碼還能做到責任可究、損失可賠。



據介紹，今年1月1日起，國家醫保局全面推進“碼上”嚴監管，充分發揮藥品追溯碼數據價值，構建各類大數據模型，拓展監管應用場景，對串換倒賣“回流藥”、空刷套刷醫保卡、偽造處方等違法違規使用醫保基金行為開展精準打擊，加大處置力度。



“國家醫保藥品生產企業目前達到4300多家，生產醫保藥品24.7萬種。據不完全統計，每年的醫保藥品產量達到了600餘億盒。”國家醫保局大數據中心主任付超奇介紹，一盒藥品從生產企業出廠到流通企業再經醫院藥店到消費者手中，平均會經過3—5個流通環節並產生追溯信息，每年600億盒的追溯信息約有1800億—3000億條。以每條追溯信息占1KB（千字節）計算，一年追溯信息的數據量約有0.3PB（1PB相當於千萬億字節）。



“數據量不大，但價值含量特別大，是整個醫藥產業的‘全息地圖’。”付超奇介紹，藥品追溯碼蘊含了藥品生產、物流、使用等方面信息，通過大數據挖掘應用，可以進一步賦能我國醫藥產業的發展。



2024年4月起，國家醫保局啟動藥品耗材追溯信息采集工作，目前接入定點醫療機構88.09萬家，形成158.06億條追溯信息。“在流通鏈的下游環節，我們的采集工作進展非常順利。”付超奇介紹，采集工作正向上游延伸，生產和流通企業可通過國家醫保信息平台上傳三碼映射關聯信息、大中小包裝級聯信息、生產環節追溯信息、流通環節追溯信息等。最終，國家醫保服務平台將形成藥品耗材追溯全鏈條信息。