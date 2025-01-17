話劇《布吉出租屋》展現深圳獨特城市風貌

話劇《布吉出租屋》劇照（圖源：國家話劇院） 中評社北京1月17日電／據人民網報導，2025年1月15日，中國國家話劇院青年導演創作扶持計劃第三季原創話劇《布吉出租屋》在國話先鋒智慧劇場首演，跨越24年的光陰，描摹出改革一代眾生相，鋪陳開深圳城市變遷的畫卷。



《布吉出租屋》講述了深圳布吉街一間出租屋中五位青年跨越24年的奮鬥故事。他們來自五湖四海，有幹勁、有理想、有憧憬，從零開始不斷學習，也經歷過挫折、低谷與矛盾，最終與深圳這座城市一同成長，成就了一方屬於自己的天地。整部劇選取了四個具有鮮明時代特色的節點，運用蒙太奇的方式，將人物的成長以及矛盾進行了集中化處理。



舞台上，即時拍攝、AI＋虛擬影像等創新技術表現亮眼，增強了觀劇方式的多樣性。攝像機隨著道具一同靈活移動，在話劇舞台上創造出影視化的特寫鏡頭。大屏幕上的招聘啟事、老舊墻面與水龍頭也成為舞台場景的一部分，豐富視覺效果，為觀眾營造出身臨其境的體驗。幕與幕之間的銜接借助AI技術，詳略得當地展現不同時段人物的境遇變化。觀眾能看到每個人物的成長變化，仿佛也跟隨著五位老朋友一同成長。



在故事的結尾，五位老朋友重聚在布吉出租屋，一路上的蒙昧、挫折、桎梏、欲望最終都歸於平和。他們釋懷了過往矛盾，成為更好的人，彼此互訴衷腸、緊緊相擁。此時，這棟樓已經在新時代重煥新顔，並迎來了新一代的年輕人入住。兩代深圳奮鬥者共同謝幕，為這個故事畫上了圓滿句點，也悄然種下了希望的種子。