中評社北京1月17日電／網評：弘揚遵義會議精神，走好新時代長征路



來源：中青在線 作者：特約評論員徐健 孫夢思



2025年1月15日是遵義會議召開90周年。長征途中，黨中央召開的遵義會議是我們黨歷史上生死攸關的轉折點，在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命，開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的新階段。遵義會議形成的以“堅定信念、堅持真理、獨立自主、團結統一”為基本內涵的遵義會議精神是中國共產黨寶貴的精神財富。黨的十八大以來，習近平總書記在講話中多次提到遵義會議的重要性和意義，我們要從遵義會議中感悟中國共產黨人的初心和使命，弘揚遵義會議精神，用好遵義會議歷史經驗，走好新時代長征路。



堅持中國共產黨的領導，是黨和國家的根本所在，命脈所在，是中國特色社會主義最本質的特徵。堅持黨的領導首先是堅持黨中央集中統一領導。遵義會議事實上確立了毛澤東同志在黨中央和紅軍的領導地位，開始形成以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體。新時代新征程要堅持“兩個確立”“兩個維護”，確保全黨在思想和行動上保持高度一致。“兩個確立”是黨在新時代取得的重大政治成果，確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。我們要用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，武裝頭腦，指導實踐，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。



堅持馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合，與中華優秀傳統文化相結合，不斷推進馬克思主義中國化時代化。馬克思主義具有鮮明的科學性、人民性、實踐性、發展性。馬克思主義不是現成的教條，它是與時俱進的，不斷吸收人類最新文明成果充實和發展自己。習近平新時代中國特色社會主義思想以一系列治國理政新理念新思想新戰略，回答了中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，開辟了馬克思主義中國化時代化的新境界。堅持守正創新，堅持“兩個結合”，推進理論創新和實踐創新，讓馬克思主義扎根中國大地，煥發出強大的生機活力。