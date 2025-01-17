中國地質調查局原局長鍾自然案一審開庭

中評社北京1月17日電／1月17日，浙江省寧波市中級人民法院一審開庭審理了自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然受賄、故意洩露國家秘密一案。對受賄部分公開審理；因涉及國家秘密，對故意洩露國家秘密部分依法不公開審理。



新華社報導，寧波市人民檢察院起訴指控：2011年至2023年，被告人鍾自然利用擔任中國地質調查局黨組副書記、副局長，原國土資源部總工程師，原國土資源部黨組成員、自然資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉陞等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2356萬餘元。2019年，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管，情節嚴重。檢察機關提請以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究鍾自然的刑事責任。



庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人鍾自然及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，鍾自然進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。



庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。



人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾六十餘人旁聽了公開審理部分的庭審。