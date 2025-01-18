中評現場：中聯辦舉行2025年新春招待會

新春招待會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月18日電（記者 盧哲）中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會17日晚在香港會議展覽中心大會堂舉行。受中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭，代表夏寶龍主任，中央港澳辦、國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦向香港同胞致以新春祝福。香港特別行政區行政長官李家超出席並致辭，全國政協副主席梁振英，以及來自中央駐港機構、香港特區政府、立法會、司法機構、香港社會各界約1600名嘉賓歡聚一堂，共慶新春佳節。鄭雁雄表示，香港回歸進入第28個年頭，接近“三十而立”，必須頂天立地、勇挑重擔，擔當起對祖國大家庭的神聖職責。要像勇敢的海燕一樣搏擊風浪，迎接由治及興的明天，再續新時代香江傳奇。



招待會在晚上約六時半拉開帷幕。在舞龍和醒獅的帶領下，嘉賓進場。全場首先一同觀看了文藝表演，由香港青少年中樂團聯奏的《賽龍奪錦》和《金蛇狂舞》拉開表演序幕。隨後，當代五弦琵琶的代表人物、國樂大師方錦龍演奏了一曲《玄鳥》；廣東粵劇院院長曾小敏攜團隊傾情獻唱新編粵劇《白蛇傳·情》經典片段；香港知名歌手、港區全國人大代表鄺美雲和70位來自香港教聯會少兒合唱團的小朋友深情合唱了獲得中宣部“五個一工程”優秀歌曲獎的港創歌曲《我們的家》。



在中華文化氣息濃厚的表演後，全體起立奏唱國歌。新年招待會正式開始。全體嘉賓先觀看了開場影片《“龍”墨重彩繪去歲 眉飛“蛇”舞迎新年》，共同回味龍年香港的精彩記憶。隨後中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄發表2025年新春致辭。



鄭雁雄在題為《守正創新 搏擊風浪 續寫新時代香江傳奇》的致辭中表示，剛剛過去的2024年，是特別不平凡的一年，偉大祖國的非凡成就，值得我們為之自豪。香港同樣留下很多珍貴畫面、美好記憶。東方之珠不僅浪漫依然，還有一種堅韌在蓄勢，一種自信在澎湃，一種力量在凝聚，一種憧憬在生長。習近平主席深刻指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，“一國兩制”實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代“一國兩制”實踐的重要使命。這一“關鍵期”“新階段”的重要判斷和“重要使命”的厚望重托，我們必須細細領悟、擔當職責。我們要像勇敢的海燕一樣搏擊風浪，迎接由治及興的明天，再續新時代香江傳奇。