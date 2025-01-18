鄭雁雄致辭：續寫新時代香江傳奇

新春招待會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月18日電（記者 盧哲）中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會17日晚在香港會議展覽中心大會堂舉行。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄在招待會上致辭表示，香港回歸進入第28個年頭，接近“三十而立”，必須頂天立地、勇挑重擔，擔當起對祖國大家庭的神聖職責。在“兩個大局”交相激蕩、百年變局加速演進之際，在充滿挑戰也充滿機遇的關鍵年頭，我們要像勇敢的海燕一樣搏擊風浪，迎接由治及興的明天，再續新時代香江傳奇。



鄭雁雄表示，續寫新時代香江傳奇，需要我們堅持“一國兩制”、發揮制度優勢；需要我們堅持統籌“兩個高”、實現又穩又好；需要我們堅持守正創新、推動以變應變；需要我們堅持內聯外通、堅定融入大局；需要我們堅持擔當作為、勠力攻堅克難。



鄭雁雄說，我們堅信，通過持之以恒的努力，香港由治及興的願景必定能實現。古語講，“犯其至難而圖其至遠”，意思是說，向最難處攻堅，追求最遠大目標。想想這幾年，香港實施國安法、完成23條立法、維護國家安全、落實“愛國者治港”、完善選舉制度、推動疫情之後迅速復常，等等，件件都是“犯其至難”的大事，這麼難的事我們都能一件一件辦成，再難的事也難不倒我們。不管前進道路如何風雨交加，我們有中央政府的大力支持，有國家最大的靠山，有特區政府和社會各界的共同努力，一定能戰勝風浪，一定能續寫新時代香江傳奇，再創新時代香港輝煌。



以下是致辭全文：



守正創新 搏擊風浪



續寫新時代香江傳奇



——在中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會上的致辭



鄭雁雄



尊敬的梁振英副主席，



尊敬的李家超行政長官，



各位嘉賓，各位朋友：



大家好！



一年一度的新春佳節即將到來。這是聯合國教科文組織將春節列入人類非物質文化遺產代表作名錄後的第一個，我們的節日有了更加深廣的世界意義、歷史意義。今天，中央政府駐港聯絡辦邀請老友新朋，歡聚一堂，共迎乙巳蛇年新春佳節。首先，受中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍委托，我謹代表夏寶龍主任，代表中央港澳辦、國務院港澳辦，代表中央政府駐港聯絡辦，向各位嘉賓、各位朋友致以新春祝福！並通過你們，向廣大香港市民表示親切的問候！