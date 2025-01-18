李家超：香港將宛若靈蛇 蛻變、機智、堅韌

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月18日電（記者 盧哲）中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會17日晚在香港會議展覽中心大會堂舉行。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、香港特區行政長官李家超及香港各界嘉賓出席新春招待會。李家超在致辭中表示，2024年是新中國成立75周年，香港在2024龍年也取得一系列令人鼓舞的成績。



李家超表示，展望蛇年，將率領特區政府團結社會各界，繼續銳意改革、奮發作為。他提出三個新願景：第一，香港將有如靈蛇蛻變，吐故納新。香港將更好地發揮“一國兩制”制度優勢，打開發展新天地，並繼續把握“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，積極對接國家戰略，加強對外交流合作，推動香港內聯外通。第二，香港將宛若靈蛇機智，把握機遇。特區政府將團結帶領社會各界銳意改革，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。第三，香港將猶如靈蛇堅韌，遇強愈強。在世界百年未有之大變局加速演進下，我們將繼續在創新創造中推動香港由治及興。



以下是李家超致辭全文：



年近歲晚，乙巳將至。很高興在這個辭舊迎新的時刻，與各位聚首一堂，共慶春節的到來。



二○二四年是新中國成立75周年，香港在二○二四龍年也取得一系列令人鼓舞的成績。



這一年，我們完成了光榮的歷史使命。香港特區歷史性完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，完成等待了二十六年八個月十九天的光榮使命。《維護國家安全條例》和《香港國安法》渾然一體、兼容互補，為香港築牢了維護國家安全的法律屏障。香港迎來發展經濟、改善民生的最佳時機。



這一年，我們在世界舞台上熠熠生輝。香港重新成為全球最自由經濟體，國際金融中心地位重奪世界第三，世界競爭力上升兩位至第五，人才競爭力重回世界十大，繼續在投資環境、國際貿易、商業法規、航空貨運量等保持世界第一。