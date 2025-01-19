紀欣：美國民主豈不諷刺？台灣人願作豪豬？

紀欣 中評社台北1月19日電（作者 紀欣）1月16日上午，賴清德會晤將赴美參加特朗普就職典禮的“立法院”代表團，他要代表團“清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾，並建立台美關係新里程碑”。代表團團長韓國瑜在致詞時也說，“美國是全世界最自由、民主的國家”、“這次去要傳達一個心聲：台灣是民主國家”。



賴、韓二人或許都忘了，2021年1月6日下午，“川粉”闖入國會大廈，試圖推翻大選結果，與警方發生衝突，造成52人被捕，4人死亡，華盛頓特區進入緊急狀態長達15天。在這場被稱為“民主之恥”的國會暴動四年後，特朗普就職典禮的主題訂為“我們恆久的民主：一項憲法承諾”，豈不諷刺？



此外，1月10日，紐約承審法官裁定，因“封口費案”去年就被判有罪的特朗普為重罪犯，但“在不侵犯國家最高職位（總統）情況下，做出唯一合法裁決是無條件開釋”，這讓特朗普又創下一項重罪犯當上美國總統的紀錄。這種事情竟發生在老牌民主國家，令人稱奇！



拜登也沒好到哪裡去。去年12月1日，拜登以“司法不公”為由宣布特赦犯有重罪嫌疑的兒子。1月15日晚間，拜登發表告別演說，除吹噓自己的政績外，也承認美國正在出現“寡頭政治”，但美國媒體播放的盡是南加州大火蔓延8天，無法撲滅的可怕景象。拜登宣稱為了“維護國家安全”勒令TikTok下架，導致成千上萬的用戶及直播主近日向拜登政府哀求，別讓禁令在1月19日生效。這樣的國家，還能算是“全世界最自由、民主的國家”？

