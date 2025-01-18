中評鏡頭：中聯辦新春招待會“國風”濃鬱

在舞龍和醒獅的帶領下，嘉賓進場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月18日電（記者 盧哲）龍舞華彩辭舊歲，蛇迎新春共歡歌。1月17日晚，中央政府駐港聯絡辦新春招待會在香港會展中心舉行。來自中央駐港機構、香港特區政府、立法會、司法機構、香港社會各界約1600名嘉賓歡聚一堂，共慶新春佳節。中評社記者在現場看到，招待會精心準備的表演和細節，在營造歡樂喜慶氛圍的同時，更彰顯了濃濃的中華文化魅力。



招待會在晚上約六時半拉開帷幕。在舞龍和醒獅的帶領下，嘉賓進場。這是香港各大活動中罕見的入場形式。只見發光的舞龍跟著龍珠遊走在前，兩隻活潑靚麗、具有嶺南特色的醒獅殿後，帶領一眾嘉賓來到台前就坐。隨後在鏗鏘激昂的鑼鼓聲中，舞龍和醒獅在舞蹈中放下“改革創新”“由治及興”的對聯，十分具有特色，贏得陣陣掌聲。



在招待會正式開始前，全場首先一同觀看了文藝表演。香港青少年中樂團聯奏的《賽龍奪錦》和《金蛇狂舞》拉開表演序幕。《賽龍奪錦》以全曲節奏輕快表現了龍舟競渡的熱鬧情況， 《金蛇狂舞》是聶耳於1934年根據民間樂曲整理改編的一首民族管弦樂曲。青少年中樂團的表演熱情歡騰、鑼鼓鏗鏘有力，歡樂喜慶的器樂演奏寄托對香港靈活應變、“逢變則興”的美好向往。



隨後，當代五弦琵琶的代表人物、國樂大師方錦龍演奏了一曲《玄鳥》；琵琶獨奏伴隨著背景屏幕國畫般的動畫效果，用古典中樂的聲線描繪出“和風送暖，百鳥鳴春”的盎然生機，令人嘖嘖稱讚。