特朗普表示將與習近平盡力讓世界更和平安全

特朗普在其社交平台宣佈與習近平通話 中評社華盛頓1月17日電（記者 余東暉）美東時間17日早上，美國當選總統特朗普與中國國家主席習近平通話。通話後特朗普對外表示，期待立即開始與中方共同解決許多問題，兩位領導人將盡一切可能讓世界更加和平安全。



根據中國官方對外發佈的消息，習近平表示，中美有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友。兩國之間難免有分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。他希望美方務必慎重處理台灣問題。



特朗普於美東時間17日早上9點28分在其社交平台Truth Social上發出帖子：“我剛剛和中國國家主席習近平通了話。這次通話對中國和美國來說都是一次非常好的通話。我期待我們將共同解決許多問題，並立即開始。我們討論了平衡貿易、芬太尼、Tiktok和許多其他主題。習主席和我將盡一切可能讓世界更加和平與安全！”



新華社於北京時間17日晚間22點55分發出新聞：



1月17日晚，國家主席習近平應約同美國當選總統特朗普通電話。



習近平祝賀特朗普再次當選美國總統，指出我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。