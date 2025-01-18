習近平同美國當選總統特朗普通電話

（圖片來源：法新社資料照） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，1月17日晚，國家主席習近平應約同美國當選總統特朗普通電話。



習近平祝賀特朗普再次當選美國總統，指出我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。



習近平強調，中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。



習近平指出，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。



特朗普感謝習近平主席的祝賀，表示很珍視同習主席的偉大關係，希望繼續保持對話溝通，期待盡快同習主席見面。美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。



兩國元首就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見。



兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。