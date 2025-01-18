被捕後又面臨拘留　尹錫悅前路如何？

韓國高級公職人員犯罪調查處（圖片來源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日向首爾西部地方法院申請對被逮捕總統尹錫悅的拘留令，以延長對尹錫悅的羈押時間。拘留令申請後如何執行？尹錫悅如何應對？總統彈劾案審理進度如何？



拘留令申請後如何執行



這是韓國憲政史上首次對現任總統申請拘留令。公調處說，尹錫悅涉嫌“內亂首領、濫用職權”，考慮到其所涉罪名重大和再犯風險，當天17時40分向法院申請對尹錫悅的拘留令。



根據規定，法院將在24小時內審查拘留令申請。按照韓國法律，如果拘留令申請獲批，對尹錫悅羈押最長可達20天。韓國媒體分析，由於公調處沒有起訴權，預計在公調處羈押尹錫悅大約10天後，案件將移交至檢察機關，由檢察機關繼續調查尹錫悅並在調查結束後提起訴訟。



事實上，尹錫悅僅在15日被捕當天接受了公調處調查，但全程沒有開口。他此後一直滯留在首爾拘留所，拒絕接受調查。



尹錫悅如何應對



尹錫悅方面表示將出席法院對拘留令的審查，但不確定尹錫悅本人是否前往。尹錫悅方面認為，逮捕和拘留的目的是防止嫌疑人逃跑和毀滅證據，尹錫悅不存在上述可能，因此根本不需要被拘留。



一些韓國法律界人士認為，目前為止，尹錫悅方面充分利用對法律的諳熟，在調查每個階段都採取“拒絕、異議”和申請“暫停、迴避”手段，拖延不少時間。



韓國媒體推測，尹錫悅大概率會繼續不配合後續調查，延緩乃至阻滯司法進程。尹錫悅方面可能會再次就拘留令的“法院管轄權”問題等，要求就適當性作出審查，甚至在拘留令簽發後申請停止執行、申請保釋，繼續拖延時間。