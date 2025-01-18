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尹錫悅拘留必要性審查將於18日14時舉行
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2025-01-18 10:19:11
韓國總統尹錫悅（圖片來源：央視網）
中評社北京1月18日電／據央視網報導，總台記者1月17日獲悉，尹錫悅拘留必要性審查將於當地時間18日14時舉行。
當天早些時候，韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）以“內亂頭目”、濫用職權為由，向首爾西部地方法院申請對總統尹錫悅的拘留令。隨後，尹錫悅律師稱，尹錫悅不會出席拘留必要性審查。
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