2.7%！糧食單產提高背後的“龍江密碼”

中評社北京1月18日電／2.7%！



在16日落幕的黑龍江省兩會上，政府工作報告裡這個不大的數字，令人振奮。這是過去一年，黑龍江省糧食作物平均單產提高的比例。



作為我國產糧第一大省，全國每九碗飯中就有一碗來自黑龍江。這裡黑土肥沃、有機質含量高，夏季溫熱、濕潤，秋季光照充分、晝夜溫差大，有利於農作物養分積累和品質提升，糧食總產量已連續15年居全國首位。



那麼，在現有條件下，這個數字意味著什麼？大面積單產提升是如何實現的？記者採訪了多名與會代表和委員。



據農業部門統計，2024年，黑龍江糧食總產量突破1600億斤，糧食播種面積約2.2億畝，糧食平均畝產超過723斤，比上年提高19斤。



“大面積單產提高2.7%，帶動全省增產42億斤。通常情況下，一個人一年的口糧約500斤，這42億斤糧食可供840萬人吃一年，相當於一個大城市的體量。”這一成就令黑龍江省人大代表、黑龍江省工商聯農業商會會長張芳頗為自豪。



為把中國人的飯碗牢牢端在自己手裡，2024年，黑龍江深入實施千萬噸糧食增產計劃，主攻大面積單產提升，讓國家糧食安全“壓艙石”更加堅實。



向土地要產量——



“從三江平原到鬆嫩平原，多長一個豆莢、多收一株玉米、多打一穗稻穀，都來之不易。”黑龍江省政協委員、北大荒農墾集團董事長王兆成說，全省落實嚴格的耕地保護制度，提高耕地利用率。