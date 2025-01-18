“AI議員”致電借錢　好友被騙數十萬元

中評社北京1月18日電／據大公報報導，“我急需要現金周轉，可不可以轉些錢給我，好快還給你。”若收到“朋友”這樣的來電，務必加倍小心。本港再揭發AI聲紋詐騙案，事主為身兼全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長、立法會議員的黃國，騙徒利用AI模仿其聲音和語氣，通過語音通話冒充黃國向其朋友借錢，朋友不虞有詐，損失數十萬元。



專家提醒市民，現今的人工智能（AI）及深度偽造（Deepfake）等技術，騙徒已可做到換臉變聲，即時與詐騙目標對話，令人防不勝防；專家呼籲應盡量避免在社交平台過度分享個人視頻和音頻，尤其是臉部清晰的素材，以免被人套取來製作虛假內容。



黃國昨日（17日）下午在社交平台facebook發帖文表示，不法之徒利用AI模仿其聲音進行電話詐騙，已報警處理，並作出聲明，他本人並沒有向人借錢。黃國接受《大公報》訪問時表示，前日（16日）收到一名朋友來電，向他提及“還錢”，感到莫名其妙，問清楚後始知有騙徒冒充他的聲音致電給他的朋友，聲稱急需要借錢周轉。他引述該朋友形容，“AI黃國”的聲音和語氣都“似到十足”，而且騙徒在通話中借口周轉，可能數日內便會還錢，令其朋友降低了警覺性，信以為真，先後三次合共匯款數十萬元到騙徒指定的戶口。



冀政府提升應對騙案策略



黃國表示，對朋友因此損失金錢深感不安，形容受害人是一名熱心服務社會人士，為人“疏爽”。他續說，暫時未有收到有其他朋友“中招”的消息。對於近期出現多宗騙徒利用AI及深偽等技術冒充名人、官員及政治人物等知名人士，影響公眾人物的形象，他促請特區政府嚴厲打擊，“魔高一尺就要道高一丈”，提升應對相關騙案的策略及技術，希望警方能早日把騙徒繩之以法，亦呼籲市民時刻提高防範意識，提防騙子。



香港專業進修學院協理副校長林森指出，騙徒主要透過在網上或者不同線下場合錄音取得事主聲源，在消除雜音後以該聲線錄製不同的台詞，以AI聲紋技術模仿其語氣，透過通話詐騙事主的親友。由於一般人鮮有即時偵測對方聲紋、辨析聲線真假的技術，未必能即時察覺到騙徒在假扮親友的聲線進行詐騙。