首發經濟，今年有何新動向

市民在位於張園的迪士尼中國“毛孩子”萌趣季主題空間內購物。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月18日電／據人民網報導，在近期密集召開的地方兩會上，“首發經濟”被寫入多地政府工作報告，成為2025年提升消費能級、打造新消費增長點的重要抓手。大力發展首發經濟，從地方政府的新舉措中，可以看到哪些新動向？



促進量質齊增，增加首發經濟新供給



積極推進首發經濟，2025年引進培育100個首店——這是吉林省政府工作報告作出的新部署。



以吉林省長春市為例，目前引進的首店企業涵蓋網紅餐飲、電子數碼、娛樂體驗、創意零售等多種業態。



“首店經濟的發展能夠為吉林消費者帶來全新的消費體驗和更多元的商品與服務選擇，提升消費市場活力。首店入駐還可以帶動上下游產業鏈發展，提升產業整體規模和效益。”吉林省政協委員、吉林大學經濟學院副教授丁肇勇說。



從近期的地方兩會來看，各地都在發力布局首發經濟：上海市提出，大力發展首發經濟等，推進新型消費、汽車消費、綠色消費，加快打造以國貨潮牌為引領的消費自主品牌；北京市明確，培育新型消費，積極發展首發經濟等，擴大時尚消費，支持直播電商、即時零售等新業態發展……



過去一年，首發經濟發展呈現加速勢頭。上海是國內外品牌首發、首秀、首展、首店的集聚高地，2024年1月至11月，上海新增首店1173家，北京2024年共有900家首店落地。廣東省政府工作報告顯示，廣東2024年新引進知名品牌首店超800家。



上海市人大代表、復星國際聯席首席執行官徐曉亮表示，創新首發經濟供給，一方面要在“量”上做文章，積極吸引更多來自全球的首發、首秀、首展、首店落戶；另一方面也要在“質”上發力，提升首發能級，更好滿足個性化消費需求。“通過量質齊增，促進品牌之間的互利共贏和良性競爭，推動首發經濟產業鏈發展。”徐曉亮說。