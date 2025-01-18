腦機接口：從科幻走向現實瞰前沿

科研人員測試腦機接口神經肌肉電刺激下肢外骨骼康復訓練機器人。（圖片來源：天津大學） 中評社北京1月18日電／據人民網報導，《黑客帝國》中，主人公通過腦機接口與矩陣系統連接，穿梭於現實與虛擬世界；《攻殼機動隊》中，腦機接口成為人與機器重要的連接橋梁……這些科幻場景都涉及一項前沿技術——腦機接口。



腦機接口早已不僅僅是科學幻想。人工智能以及柔性材料、生物傳感器等技術的發展，推動腦機接口技術走向實用化。



在英國《自然》雜誌網站列舉的2025年值得關注的科學事件中，腦機接口位列其中。2025年新年伊始，在上海復旦大學附屬華山醫院，一名女患者腦中想著“新年快樂”，意念被電腦成功解碼並發出指令，操縱機械手做出比心的動作。



本期“瞰前沿”走近腦機接口最新進展，瞭解其科學原理及實現路徑，探究它將如何影響人類的現在與未來。



——編 者



腦機接口被稱為人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是新一代人機交互和人機混合智能的前沿技術，有望成為促進經濟社會發展、改善民生健康的未來產業。



意念打字、意念說話，腦機接口從科幻中走來



腦機接口是在人與外部設備間創建的信息連接通路，實現所謂的“意念”控制。具體來看，大腦在思維活動時，神經元會放電形成腦電波，腦機接口則通過識別腦電波特徵直接讀取大腦意圖，實現人與機器或外部環境之間的交互。