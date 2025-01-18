博鰲亞洲論壇國際科創論壇將在香港舉辦

中評社北京1月18日電／據新華社報導，記者17日從博鰲亞洲論壇在深圳舉辦的發布會上獲悉，博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025會議將於6月6日至7日在香港舉行。會議由博鰲亞洲論壇和香港特區政府共同主辦。



據悉，本屆會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，將圍繞全球創新生態、全球科技治理、聯合國2030議程與可持續發展、新質生產力創新鏈與產業鏈以及生命科學、人工智能、未來出行、量子技術等前沿議題展開深入討論。



博鰲亞洲論壇於2019年設立國際科技與創新論壇，旨在加強全球科技治理、推動國際創新合作、引領新技術規則的制定、加快落實聯合國2030可持續發展目標。此前，論壇在粵港澳大灣區城市輪流舉辦，分別於2020年、2022年和2023年在澳門、廣州和珠海舉辦了三屆。



國際科技與創新論壇的突出特色是政商對話、產學交流、企業對接，每年邀請政府部門、科研機構、科創企業、風險資本，共同探討科技發展新趨勢，推動全球科技治理新框架，把握前沿技術、未來產業新機遇，促進國際科技合作，成為科創領域重要的交流、對話與合作平台。



博鰲亞洲論壇相關負責人表示，本屆大會在香港舉行，將充分發揮香港連接內地、面向亞太、通向世界的區域優勢，深化香港國際科技創新中心建設，推動大灣區打造具有全球影響力的科技集群和創新高地，更深入地參與區域合作，形成各方合力，為中國和亞洲的發展作出貢獻。