全國組織部長會議在京召開

1月17日，全國組織部長會議在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（圖片來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華網報導，全國組織部長會議17日在京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，自覺服務黨和國家工作大局，把堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨落實到組織工作全過程各方面，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強組織保證。



蔡奇強調，要鞏固拓展主題教育成果，持續推動黨的創新理論武裝走深走實，健全和落實以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹長效機制。持續抓好黨的二十屆三中全會精神學習培訓，匯聚抓改革促發展的強大動力。要突出建強領導班子和幹部隊伍，堅持以黨的政治建設統領領導班子建設，以正確用人導向引領幹事創業導向，以正確政績觀推動高質量發展，全面提高幹部現代化建設能力，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，激勵廣大幹部銳意進取、奮勇爭先。要著力增強黨組織政治功能和組織功能，全面提高城鄉基層黨組織領導基層治理的能力和水平，持續抓好為基層減負賦能工作，提升黨建引領基層治理效能。探索加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設工作的有效途徑。充分發揮廣大黨員在推進改革發展、加強社會治理中的作用。要深化人才發展體制機制改革，加快建設國家戰略人才力量，著力營造潛心鑽研的良好環境，充分激發人才創新創造活力。各級組織部門和廣大組工幹部要強化責任擔當，堅持守正創新，帶頭加強作風建設，以高質量組織工作促進高質量發展，不斷開創工作新局面。



中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑主持會議並作工作部署，表示要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，選優配強領導班子，加強幹部教育管理監督，抓好黨的組織體系建設，完善黨員教育管理、作用發揮機制，加快培養集聚急需緊缺人才，深化黨的建設制度改革。組織部門要牢記習近平總書記“政治上絕對可靠、對黨絕對忠誠”的重要要求，深入推進模範部門和過硬隊伍建設，堅決當好“兩個維護”的排頭兵。



姜信治出席會議。