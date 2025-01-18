李強：深入推進政府黨風廉政建設和反腐鬥爭

1月17日，國務院召開第三次廉政工作會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強發表講話。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥主持會議。中共中央政治局常委、中央紀委書記李希應邀出席會議。（圖片來源：新華網） 中評社北京1月18日電／據新華網報導，1月17日，國務院召開第三次廉政工作會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話精神和黨中央關於全面從嚴治黨的戰略部署，堅定不移把政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭向縱深推進，以全面從嚴治黨新成效為推進高質量發展和中國式現代化提供堅強保障。



中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥主持會議。國務院副總理何立峰、張國清、劉國中，國務委員王小洪、吳政隆、諶貽琴出席會議。



中共中央政治局常委、中央紀委書記李希應邀出席會議。



李強指出，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話，為深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭指明了前進方向、提供了根本遵循。我們要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話和二十屆中央紀委四次全會精神上來，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”。要深刻認識當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，深刻把握一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的方針方略，以永遠在路上的堅韌執著深入推進反腐敗鬥爭。



李強強調，要堅持嚴防嚴懲相結合，著力推進不正之風和腐敗問題同查同治，多措並舉全面鏟除腐敗滋生的土壤和條件。要以釘釘子精神落實中央八項規定精神，一嚴到底糾治“四風”，推動政風持續好轉。要嚴肅財經紀律，管好用好公共資金，切實防止資金跑冒滴漏。要防範和嚴懲金融、國資國企、工程建設招投標等重點領域腐敗，完善權力配置與運行監督制約機制，最大限度壓縮腐敗尋租空間。要持續深化整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。要嚴格規範公正文明執法，嚴肅查處借行政執法之名吃拿卡要、故意刁難等行為。



李強強調，各級政府黨組和各部門黨組（黨委）要壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底、落實到位。要以深化改革促廉潔，加快落實黨的二十屆三中全會部署的各項改革任務，不斷扎緊制度“籠子”，加力推進“高效辦成一件事”，讓群眾和企業有更多獲得感。要把廉政和勤政統一起來，勤政擔當、創造性地落實黨中央決策部署，在攻堅克難中打開改革發展的新天地。



國家發展改革委、市場監管總局、福建省政府、四川省政府主要負責同志在會上發言。