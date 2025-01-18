香港2024年逾3.6萬嬰兒出生

本港新生兒數目錄增幅，意味新生嬰兒獎勵金計劃成功吸引年輕家庭生育。（圖片來源：家計會官網資料圖） 中評社北京1月18日電／據大公文匯全媒體報導，特區政府在2023年推出“新生嬰兒獎勵金計劃”，向合資格父母的每名新生嬰兒發放2萬元現金獎勵。政務司副司長辦公室17日回覆傳媒查詢時指，2024年全年共有36，767名嬰兒出生，較2023年的33，288名嬰兒多3，479人，終止本港連續兩年出生率下跌的趨勢，意味政策成功吸引年輕家庭生育。



政務司副司長辦公室續指，本港去年共有36，767名嬰兒出生，當中有31，708名合資格申請新生嬰兒獎勵金，其中10月是最多嬰兒出生的月份，共有3，544人，其次為12月及11月，分別有3，333名及3，323名嬰兒出生。



翻查資料，本港新生嬰兒數目近10年持續下降，由2014年的6.2萬名，下降至2017年的5.6萬名；及至2020年全球出現新冠疫情，活產嬰兒數目在2021年跌穿4萬人大關，僅得38，684名；2022及2023年則分別有32，950名及33，288名嬰兒出生，2024年全年共有36，767名嬰兒出生，意味停止連續兩年出生率下跌的趨勢。