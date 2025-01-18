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菲律賓緝毒署查獲一起毒品走私案
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2025-01-18 10:22:05
資料圖：馬尼拉國際機場（圖片來源：央視新聞）
中評社北京1月18日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間1月17日凌晨1點左右，菲律賓緝毒署在馬尼拉國際機場逮捕了兩名走私毒品的犯罪嫌疑人，共繳獲14公斤毒品，價值9780萬菲律賓比索，約合人民幣1222萬元。
目前，所繳獲的毒品已送至菲律賓緝毒署進行記錄和處置。
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