中評社北京1月18日電／網評：全力施救 期盼被禁錮港人早得自由



來源：大公文匯網 作者：蔣湖



最近一周，伴隨內地演員王星因接受異國工作邀請被騙到泰國又陷入泰緬邊境城市妙瓦底詐騙園區的事件報導，一個令人發冷的更大背景事實也同時揭開：一些主要以中國人為目標的跨國犯罪集團，早以緬甸、柬埔寨等東南亞國家的部分地區為基地，長期實施誘騙、拐賣、綁架、勒索、強制詐騙等不法行為，其犯罪行為之明目張膽、肆無忌憚，作案手法之周密及組織完善，犯罪手段之無情殘忍，已是罄竹難書，造成受害者累累。



據《文匯報》12日報導，一份由受害者家屬自發建立的“星星回家計劃”全國親朋被騙緬甸概況收集（緬北＋緬東）”的共享文檔上，登記的人員數量一度激增，截至記者發稿前已有超過1，200人登記。根據統計，被困人員年齡由14歲至51歲不等，其中21歲至40歲的青壯年佔比達55.55%。這逾千條登記信息的背後，是數千個家庭的無盡痛苦和淚水，每一條一筆一劃填寫的信息，都承載著受害者家人對親人平安回歸的深切冀望。相信每一個有良知的人都會真誠祝願，這些被禁錮的受害者早日脫離犯罪集團魔爪，回歸自由，和親人團聚相見。



而令本港市民意外的是，被騙被拐受害者中，亦有港人。12日晚由保安局副局長卓孝業率領、由警隊及入境處多人組成的赴泰國專責小組在機場會見傳媒，才將這一令人痛心的事實昭告出來。據目前信息，針對港人的犯罪行為幾年前即已開始。香港警方自2022年至2023年初接獲46宗港人求助，他們大部分被以“薪高糧準”、“無需經驗”的理由及其他不同方式誘騙至東南亞工作，之後被帶至緬甸、柬埔寨的所謂“園區”從事非法活動。當中43人成功獲救返港，其餘3人獲救後表示無需跟進。



而自2024年第二季度開始，沉渣再起，港人被誘騙到東南亞國家遭禁錮從事非法工作的情況又有死灰復燃之勢。香港警方接獲新一批報案，其中涉及28宗港人求助，犯罪集團活躍地點由之前的緬老邊境改為緬泰邊境。犯罪手法亦與之前不同，受害者被慫恿到日本、台灣等地帶貨，臨出發前被告知更改目的地到東南亞。目前28名受害者中已有16人安全返港，餘下7男5女仍然在該處。最近的信息是他們人身安全沒問題，但活動自由受威脅或限制。