加快建設我國面向南亞東南亞輻射中心

“然然家族”和“短鼻家族”象群在雲南省西雙版納傣族自治州景洪市大渡崗鄉活動時，一列復興號列車從中老鐵路上駛過。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華網報導，雲南地處西南邊陲，與緬甸、老撾、越南接壤，是中國通往南亞、東南亞的窗口和門戶，區位優勢突出。近年，雲南立足區位優勢，用好政策紅利，統籌推動園區、通道、物流、口岸、邊境高質量發展，以大開放促進大開發，全面提升對外開放水平。



2015年1月，習近平總書記在雲南考察時指出，希望雲南主動服務和融入國家發展戰略，闖出一條跨越式發展的路子來，努力成為民族團結進步示範區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心，譜寫好中國夢的雲南篇章。



2020年1月，習近平總書記在雲南考察調研時指出，希望雲南“努力在建設我國民族團結進步示範區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上不斷取得新進展”。



雲南堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在國家發展改革委等有關部門支持下，以輻射中心建設為統領，大力發展資源經濟、園區經濟、口岸經濟，出台《中共雲南省委雲南省人民政府關於加快建設我國面向南亞東南亞輻射中心的實施意見》《雲南省建設我國面向南亞東南亞輻射中心規劃（2016－2020年）》《雲南省推進對外貿易高質量發展三年行動（2022－2024年）》等系列規劃和政策文件，促進各項重大舉措落地見效，持續推動更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，助力輻射中心建設取得顯著成效。



雲南經濟要發展，優勢在區位，出路在開放。雲南省委書記王寧表示，主動服務和融入共建“一帶一路”，著力抓好中老鐵路運營和沿線綜合開發，積極承接產業轉移，加強與周邊國家的交流合作，加快對內對外大通道建設，用好“滇中＋中老鐵路＋磨憨磨丁＋N個產業園區”等開放組合，著力打造中老鐵路沿線共享發展樣板、瀾滄江－湄公河流域綠色發展樣板、沿邊睦鄰安鄰富鄰發展樣板，推動我國面向南亞東南亞輻射中心建設不斷取得新進展。



建立輻射中心“1＋5”工作框架，構建以輻射中心為引領，深化產業園區建設、大通道建設、現代物流體系建設、口岸經濟建設、邊境高質量發展等5方面核心內容的輻射中心建設體系，雲南面向南亞東南亞輻射中心的“四梁八柱”已基本建設完成，到了成果井噴的階段。