宜居宜業　機遇無限：赴港人才逐夢故事

中評社北京1月18日電／據新華社報導，近年來，香港推出一系列積極招攬人才的政策措施，吸引了全世界目光，懷揣夢想和憧憬的人才紛至沓來。在這個充滿機遇和挑戰的城市，他們的工作生活和發展前景如何？幾位赴港人才講述了他們的逐夢故事。



從“事業中轉站”到“安居的家”



英國、美國、韓國、日本，這些都是宋楠曾長期學習、工作和居住的國家。“我喜歡那些地方，但經常覺得自己是個‘局外人’，直到我來到香港。”宋楠說，“這裡幾乎融合了我所有的喜好和需求，讓我找到了歸屬感。”



宋楠出生在中國，學生時代基本是在國外度過的。大學畢業後，他進入美國著名投行工作。除了母語，英語成了他的主要語言，他還精通韓語、日語。



或許是受父母經營教育培訓機構的影響，宋楠一直對教育行業感興趣。結合個人優勢，他逐漸轉型從事教育信息咨詢工作。2010年，他接手父母的教育培訓項目，但多半時間在韓國和日本居住、經營業務。



那時，香港對宋楠來說是談生意、見朋友的短暫停留地。



2022年底，宋楠得知香港推出“高端人才通行證計劃”，第二天就抱著“試一下”的心態遞交了申請，沒想到順利獲批，一個月之後就領到了香港身份證。特區政府的高效，讓宋楠感到這座城市對人才的誠意。



他最終決定來香港，不僅因為這裡是一個完美的“中轉站”，可以讓他更便捷地去往內地以及世界各地，更可以滿足一家人安居的各方面條件。