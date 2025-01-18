理大應用人工智能為社區長者評估跌倒風險

理大“防跌路上·同行有理”大行動啟動儀式（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京1月18日電／據大公文匯全媒體報導，根據衞生署資料，香港65歲或以上在社區居住的長者，每年大約每5人便有1人跌倒，帶來健康風險。香港理工大學康復治療科學系夥拍多個地區團舉辦“防跌路上·同行有理”大行動，目標為2500名長者進行跌倒風險篩查，以學系研發的人工智能技術，識別有跌倒風險的長者，並為他們提供防跌訓練，推動理大科研成果轉化落地，惠及市民。



勞工及福利局康復專員陳偉偉、行政會議成員及立法會議員張宇人、立法會議員李鎮強、理大大學顧問委員會榮譽主席鍾志平、副校長（學生及環球事務）楊立偉，以及康復治療科學系系主任彭耀宗，聯同一眾民政事務專員及理大代表共同主持活動啟動儀式。



“防跌路上·同行有理”大行動旨在推廣樂齡健康，特別強調預防長者跌倒的重要性。項目應用由理大康復治療科學系研發的人工智能及其他相關技術，由經驗豐富的研究及教學團隊帶領物理治療及職業治療學生，義務為2500名年滿60歲的長者進行全面的檢查，評估跌倒風險。學系將根據檢查結果，邀請為被評為有中度跌倒風險的長者接受康復治療訓練，而被評為高風險的長者將被轉介至地區康健中心進一步跟進。



項目首階段將透過協辦的地區團體招募合資格的長者接受檢查，並計劃擴充至全港其他地區。理大康復治療科學系將分析及整理所得的數據，期望能協助政府優化本港的基層醫療保健政策。