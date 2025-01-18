深化改革阻斷腐敗滋生蔓延

近日，該區紀檢監察幹部到某企業廠房建設現場瞭解相關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京1月18日電／據中國紀檢監察報報導，“工程機械車輛停放一直是困擾我們企業的問題，本以為要‘跑斷腿’的事情，現在‘動動嘴’就解決了。”日前，在重慶市璧山區“企業之家”數字智慧系統推動下，相關部門主動服務，幫助區工程機械商會採取租用臨時貨車停車場的方式，迅速解決了工程機械車輛停放問題。



此前，像工程機械車輛停放這類涉及區住房城鄉建委、區生態環境局、璧山高新區管委會等多個部門的問題，企業自行去溝通，經常要多環節來回跑、重復跑，耗時長、效率低，辦事成本極高。隨著清廉市場建設不斷推進，區工商聯、區發展改革委聚焦企業“煩心事”，建設“企業之家”數字智慧系統，直接對接企業收集問題，形成“收集甄別—領辦交辦—辦理反饋—回復評價—督辦考核”全流程閉環管理，從企業“上門跑”，變成部門“主動辦”，快速解決企業訴求，也有效防止公職人員“吃拿卡要”。



堵點、卡點、難點，皆是改革刀刃所向。重慶市各級紀檢監察機關以清廉重慶建設為抓手，用改革精神和嚴的標準管黨治黨，推動正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理貫通起來，防止不正之風和腐敗問題損害公平正義、固化利益藩籬、侵蝕改革成果。



緊盯關鍵權力，聚焦重點領域深化改革



“嘀嘀……”隨著數字監管平台預警信息的彈窗提醒，南川區人民醫院藥學部主任劉宏明立刻綳緊了弦：“有人觸發了異常處方預警系統。”隨即他通過平台關聯的信息，迅速啟動調查核實。與此同時，醫院紀檢室皮文婭主任通過監督平台，將這一預警信息的處置流程“盡收眼底”。



開出的處方品類多、金額大就可能觸發預警，這是該醫院加強醫務人員診療行為過程監管的一個舉措。2024年以來，該醫院整合現有的管理、耗材、合理用藥檢測、防統方等系統，打造“診療行為全周期數字監管平台”，實現了源頭招采、過程診療、事後評價的全周期管理。對於異常數據，紀檢機構督促業務主管部門限時辦結處置，實現“閉環式”監管。