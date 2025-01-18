港大一女生遇電騙痛失920萬

中評社北京1月18日電／據文匯報報導，以AI“深偽技術”及冒充官員的騙局未見止息。一名在香港大學讀書的18歲內地女學生，去年11月接獲自稱是內地執法人員的電話，指控事主涉及一宗洗黑錢案，要求轉賬約920萬元至多個銀行賬戶作調查。事主其後無法聯絡對方，始知受騙，並於上周四（9日）報警求助。立法會議員黃國昨日則在Facebook專頁發帖，指他一名朋友被騙徒以電話語音變成“AI黃國”借走數十萬元。私隱專員鍾麗玲昨日再次提醒市民要提防騙徒高薪招聘到海外工作的虛假廣告、AI“深偽技術”行騙，以及避免將個人資料交予他人。



墮入假冒官員陷阱的女事主姓洪，2024年9月由內地來港讀書，同年11月27日接到一名自稱是電訊公司職員的來電，稱她牽涉一宗洗黑錢案件，並將電話轉駁至另一名自稱是內地執法人員繼續對話。



其後，騙徒指示事主下載Skype應用程式接受監察，並在同年12月2日至2025年1月4日期間，14次指示事主共將約920萬元港幣轉到騙徒提供的3個至5個本地戶口，聲稱用作調查。事主之後與騙徒失去聯絡，始如夢初醒，才知被騙。



警方已將案件列作“以欺騙手段取得財產”，交由西區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。



黃國遭AI冒認 友人被騙數十萬



黃國昨日則在社交平台發帖披露，他一名朋友突然找他要求“還錢” ，令他感到莫名其妙，經詢問下，揭發朋友不慎誤墮深偽詐騙陷阱，被騙徒以電話語音變成“AI黃國”聲稱“急用借錢周轉”。由於“聲音語氣似到十足”，朋友不虞有詐，先後三次匯款至騙徒指定戶口。見“黃國”已過一段日子仍未還錢，向黃國提出質問後始知道墮入騙局，損失數十萬元。黃國昨日上午已就事件到紅磡警署報案。



他在帖文中強調，並沒有向人借錢，對朋友因此造成金錢損失深感不安，並對有不法之徒利用AI模仿其聲音進行電話詐騙深感不憤，希望警方早日將騙徒繩之以法。



他特別提醒，網絡騙案防不勝防，騙案手法層出不窮，現今有圖未必是真相，有影片也難判真偽，因為AI人工智能“換臉”、“換聲”的深偽技術，被騙子運用於詐騙。警方年前已向公眾作出警告，市民應時刻提高防範意識，提防騙子。



