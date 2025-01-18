中評社北京1月18日電／網評：關注孕產期抑鬱，是對生育的更好支持



來源：光明網 作者：土土絨



“促進孕產期心理健康。”國家衛生健康委、國家發展改革委等四部門近日聯合印發《關於推進生育友好醫院建設的意見》，提出將孕產期抑鬱症篩查納入常規孕產期保健服務和產後訪視，早期識別孕產婦心理健康問題，及時干預或轉診。



孕產期心理健康看上去是一個非常小眾的話題，不太容易引起社會的關注。但是，有研究數據顯示，我國孕產婦在孕期的不同階段，抑鬱情緒的患病率在20.17%至27.57%之間。也有調查顯示，有13%－30%的孕產婦會經歷不同程度的圍產期抑鬱。由於研究方法和調查區域等的不同，數據結論有所差異。但總體來看，大約每5名孕產婦中就有一名被抑鬱所困擾。這個比例超出了很多人的想象。



更為雪上加霜的是，由於人們對抑鬱等心理問題不夠瞭解，很多人把准媽媽、新手媽媽們的抑鬱情緒視為“矯情”“博取同情”等等，不僅對她們的困境視而不見，甚至冷嘲熱諷，“別人都是這麼過來的，你怎麼就這麼麻煩呢？”根據《2022年國民抑鬱症藍皮書》，40%的患者家人對產後抑鬱者的態度是漠視，還有13%的家屬認為她們是矯情，甚至還會諷刺。



實際上，孕產期抑鬱的形成機制非常複雜，這是一種嚴肅的心理病症，而絕不是所謂的“無事生非”。患者尤其需要家人的關心和愛護，需要來自外界的幫助以走出不良情緒的困擾。但是，許多家庭甚至新手媽媽本人都不知道問題出在哪裡，更不知道該如何求助。因為產後抑鬱而輕生的案例時有發生，令人痛心。