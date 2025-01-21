黃載皓：尹錫悅歷史評價 是我們選出來的嗎

尹錫悅成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現任總統（圖源：路透社） 中評社首爾1月21日電（作者 黃載皓）1月16日，尹錫悅總統被高級公職人員犯罪調查處和警方逮捕。在被捕前不久，他向全國發表了題為《給人民的立場文》，該講話似乎是1月15日在其官邸預先錄制的。尹在講話中說，他不承認調查處，但他接受逮捕，因為防止流血事件發生。這是韓國歷史上首次有在任總統被捕。



總統最後的日子確實很寒酸。在他被捕前的那一刻，周圍幾乎空無一人。幾輛停在總統官邸阻止警察進入的大巴車的鑰匙被警護處部隊提前留下，這為警察逮捕尹提供了便利。在他最後一次毫無理由地宣布戒嚴令時，沒有一個人站在他一邊。數十名一直承諾與他站在一起的國會議員們已經跳下了這艘沉船。



作為一名韓國人，我對總統的講話感到非常震驚。我不禁對他的講話提出了一些意見。我們先來看看韓國總統尹錫悅發表的立場文：



“尊敬的各位國民，大家這段時間過得好嗎？非常感謝大家對我的支持和鼓勵。可惜的是，這個國家的法律已經崩潰了。當我看到向沒有調查權的機關發放拘捕令，又看到沒有拘留令審查權的法院發放逮捕令和扣押搜查令，還看到調查機關發放虛假公文這些欺瞞國民的非法行徑，以及根據無效的拘捕令強行走程序，這不得不讓我發出慨嘆。



即使受到如此不利的影響，我也希望各位國民今後遇到這樣的刑事案件時，不要發生這樣的事情。今天我看到他們動用消防裝備侵入保安區域，為了防止發生不光彩的流血事件，明知是非法調查，但我決定出席公調處的傳喚。但是，我並不承認此公調處的調查。作為要守護大韓民國憲法和法律體系的總統，我接受這種非法且無效的程序，並不是因為我承認它，而是為了防止不光彩的流血事件。



看到我們的國民，特別是年輕人們重新認識到自由民主主義的珍貴並表現出對此的熱情。我感覺雖然現在是法律崩潰、漆黑的日子，但我還是對這個國家的未來充滿希望。希望各位國民身體健康、加油。感謝大家。”

