雙C論壇：凌勝利論特朗普權勢個性

外交學院國際關係研究所副所長、國際安全研究中心主任凌勝利（中評社 海涵攝） 中評社北京2月4日電（記者 郭至君）外交學院國際關係研究所副所長、國際安全研究中心主任凌勝利不久前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”並進行了發言。凌勝利表示，特朗普回歸白宮，對於中美關係而言有很多令人擔憂的問題，包括經貿、科技、台灣問題，以及中美在全球領域的合作。美國大選中，關於特朗普為何能大贏的原因分析五花八門，不過最突出的優勢主要有兩點。一是勝在經驗，也就是說和哈里斯相比，特朗普更有經驗，這可以給美國選民更多的安全感。另外一個是勝在經濟，現在美國的經濟民生問題堪憂，包括通脹居高不下，使得選民更傾向於“特朗普搞經濟還是有兩把刷子”。所以，美國大選反映美國選民是務實的，國內經濟問題更多主導美國選民的投票偏好。



凌勝利指出：對我們來說，白宮易主對於中美關係有什麼影響？和特朗普第一任期相比，可能我們對他的行為風格會更加瞭解，特朗普也會更加強勢，當前的他是有權有勢有個性。一是有權，無論是總統大選的選票，還是國會選舉，共和黨都是一邊倒的勝利，也就意味著將來特朗普在政策的推行和立法方面可能會更加的順暢，基本很少會遇到國會的阻力。



二是有勢，這和特朗普的行為風格有很大關係，他是一個比較專權的人，或者說比較重視權力，不太願意放權的人，而且他對於敢挑戰其權力的人態度非常強硬。這就使得其他人更多會順從而不是冒犯他。其實從美國盟國對特朗普的態度改變可以看的非常明顯。其第一任期時，一些盟國領導人還敢於向特朗普說“不”，表達出於美國不同的意見。不過特朗普的第二任期，其盟國估計對特朗普會更多的配合，至少冒犯的可能性會減少。



三是個性，特朗普的很多想法經常發生變化，他很靈活，有不確定性。所以在中美關係當中，和第一任期就相比，他的第二任期有比較大的不同，因為第一任期他沒那麼有權有勢，他還是有一點擔心，就是作為一個政治素人能否處理好國家大事，這也促使他第一任期初期還是任命了一些有專業知識背景、有職業經驗的官員，而這一次他更多的是選擇和他價值觀趨同的人員，而不是考慮專業技能匹配。當然，專業技能也有考慮，如果說兩者之間出現衝突不能兼顧的話，肯定是選擇和他價值觀更趨同的，所以，這就意味著第二任期的政府會更加專權和強勢。

