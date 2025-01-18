中評社北京1月18日電／網評：免試入學研究生騙局為何屢試不爽？



來源：光明網 作者：李一陵



為了能在工作晉升、職稱評定上進步，當下很多職場年輕人選擇利用業餘時間進行在職研究生、博士生的學習。不過，在選擇相關機構咨詢教育信息的時候，可要當心了，因為其中很有可能就暗藏著詐騙的陷阱。針對這一騙局，上海警方一舉搗毀三個詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人213名，當場繳獲涉案手機500餘部，涉案資金高達4300餘萬元。媒體報導了一些受騙者的經歷，引發廣泛關注。



隨著高等教育普及率不斷提高，用人單位對求職者的學歷要求也水漲船高。很多求職者希望通過學歷提升來增加自己求職成功的幾率；一些在職人員也希望通過在職讀研等提升學歷，幫助自己獲得職級晉升或工資增長的機會。但同時，一些在職人員又沒有時間和精力去完成學業，想通過“走捷徑”的方式實現目標。正是這種心理的存在，給了一些不法分子可乘之機。一些機構打著“只要繳納一定費用就可以免試入學，還能順利拿到學歷學位”的旗號實施詐騙。



從警方公布的情況來看，這一騙局有著較大的市場。僅從涉案資金高達4300餘萬元來看，這背後就可能是成百上千人掉入了學歷提升的陷阱。而且，這還只是浮出水面的一部分。在沒有被看見、被發現的“水下”，可能還有更為龐大的受騙群體和詐騙團體。



花錢就能輕輕鬆鬆拿個研究生學歷，這樣的誘惑著實不小。但是，你以為的天上掉餡餅，很可能只是陷阱。詐騙團夥正是利用被害人並不真正瞭解單獨招錄研究生的方式，以及急於得到研究生學歷學位的心理，屢屢騙取被害人信任和錢財。實際上，全日制和非全日制研究生實行相同的考試招生政策和培養標準，堅持同一標準，保證同等質量，其學歷學位證書具有同等法律地位和相同效力。