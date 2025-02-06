雙C論壇：宋偉析特朗普對華貿易戰

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉發言（中評社 海涵攝） 中評社北京2月6日電（記者 郭至君）中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉不久前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”並進行了發言。宋偉表示，目前來看，民主黨和建制派對特朗普的制衡還是很明顯的，說明接下來的美國政治分權制衡的格局並未消失。他也指出，未來中美雙方在台灣問題上的摩擦鬥爭會更加複雜嚴峻。以下是發言全文：



特朗普能夠贏得大選的原因是什麼？凸顯了美國怎麼樣的政治格局？從最終的選舉結果來看，特朗普獲得超過300多張選舉人票，勝的幅度還是比較大的，但整個贏得大選的過程可能也並不那麼輕鬆。我記得在大選之前不久，特朗普其實還是挺緊張的，甚至還做了一旦敗選的準備。當時特朗普的副手萬斯的表現也有很多爭議，一些主流媒體、專家學者並不是那麼看好特朗普的。從特朗普本人來看，他也沒有想到會如此大幅度獲勝。之所以特朗普選舉人票大幅超過哈里斯，是因為美國“勝者全得”的選舉人票制度，其實在搖擺州特朗普的優勢並沒有那麼大。



雖然如今看起來是共和黨控制了參眾兩院，也控制了總統職位，且在最高法院里也處於多數，但是其在兩院中的控制力，尤其是特朗普能否將共和黨人人團結起來，還是未知數。目前來看，民主黨和建制派對特朗普的制衡還是很明顯的，說明接下來的美國政治並非是特朗普的一言堂，分權制衡的格局並未消失，我們也不用太過擔心未來特朗普的對華政策、對俄政策會完全脫軌。



或許特朗普確實很想改善同俄羅斯的關係，甚至還有人提出，特朗普想通過聯合俄羅斯來制衡中國、給中國施加更大戰略壓力。但是特朗普若真有這樣的想法，至少會面臨三方面制衡：其一，普京不會願意接受這種提法。在我看來，於普京而言，最好的做法還是他自己所說的“坐山觀虎鬥”，在中美之間保持相對中立，即便特朗普伸出“橄欖枝，”他也不會完全倒向美國。其二，歐盟也不會樂見其成。歐盟不會希望美俄之間改善關係，尤其是以壓迫烏克蘭做出讓步的方式來改善美俄關係。歐盟社會對於俄烏衝突的敏感性以及對俄羅斯的不滿和警惕程度比美國大多數人要強很多。其三，共和黨內部的阻力。共和黨的建制派對此非常反對，他們很強烈地反俄。因此，特朗普改善美俄關係的可能性不大，他在第一任期就沒有做成，第二任期做成的概率也不大。

