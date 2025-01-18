法國總統表示將對黎巴嫩軍隊提供支持

1月17日，在黎巴嫩貝魯特附近的巴蔔達宮，黎巴嫩總統奧恩（後右）與法國總統馬克龍（後左）出席聯合新聞發布會（圖源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華網報導，正在黎巴嫩訪問的法國總統馬克龍17日表示，法國將對黎巴嫩軍隊提供支持。